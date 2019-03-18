Анастасия Волочкова продемонстрировала свое лучшее упражнение для растяжки

У Анастасии Волочковой в соцсети Instagram около миллиона подписчиков. Они без устали следят за личной жизнью и карьерой знаменитости и не пропускают ни одной записи, сделанной хозяйкой страницы. На этот раз она решила не раздражать завистников, а просто поделилась с интернет-аудиторией одним из своих профессиональных секретов.Балерина опубликовала короткую видеозапись, сделанную во время ее пребывания в тренажерном зале. Расположившись на скамье, она делает лучшее, на ее взгляд, упражнение для растяжки. Судя по тому, что количество просмотров видеоролика уже превысило 50 тысяч, фолловеры с интересом отнеслись к небольшому мастер-классу Анастасии Волочковой. Однако высказать свое мнение относительно увиденного они не смогли, поскольку возможность комментировать посты светской львицы по-прежнему отсутствует.