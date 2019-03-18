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На Geekbench появился смартфон Motorola One Vision

Новая версия смартфона Motorola One Vision появилась на Geekbench. Оперативная память устройства составляет 6 ГБ.
На Geekbench появился смартфон Motorola One Vision

Модель наделили приёмником GPS/ГЛОНАСС, модулем NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac. Новинку будут реализовывать под именем Motorola P40. Версия работает на базе чипсета Exynos 9610 от компании Samsung. В устройстве используется восьмиядерный процессор. Чипсет обладает графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Устройство должно получить ПЗУ на 128 Гб. Возможна установка microSD-карты. One Vision получил 6,2-дюймовый дисплей Full HD+.

На задней панели корпуса One Vision располагается основная камера на 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп. В смартфоне используется аккумуляторная батарея на 3 500 мАч, операционная система Android 9 Pie. Также гаджет оснащается симметричным портом USB Type-С.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:41

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