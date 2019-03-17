Станция OSIRIS-REx сфотографировала за астероиде Бенну валун размером с горбатого кита
Зонд OSIRIS-REx показал очередную фотографию участка поверхности астероида Бенну. На нем можно увидеть глыбу размером с горбатого кита.
Космическая станция отправилась в полет в 2016 году для изучения вышеупомянутого камня. Прибыв к астероиду, зонд принялся изучать грунт с помощью спектрометров, благодаря которым ученым стало ясно, что прежде минералы Бенну взаимодействовали с водой. Помимо того станция сумела определить объем, плотность и массу космического объекта.
В конце февраля станция показала новые изображения поверхности каменной внеземной глыбы. В центре съемки заметен незначительных размеров участок с реголитом. Такой рельеф заинтересовал астрономов как место для забора грунта. Расположенный на нем валун обладает шириной в 15 метров, что сравнимо с габаритами горбатого кита. В следующем году OSIRIS-Rex вплотную приблизится к астероиду и соберет с него несколько десятков граммов пыли и элементы породы, сбросив данные материалы на землю в капсуле не ранее сентября 2023 года.
Космическая станция отправилась в полет в 2016 году для изучения вышеупомянутого камня. Прибыв к астероиду, зонд принялся изучать грунт с помощью спектрометров, благодаря которым ученым стало ясно, что прежде минералы Бенну взаимодействовали с водой. Помимо того станция сумела определить объем, плотность и массу космического объекта.
В конце февраля станция показала новые изображения поверхности каменной внеземной глыбы. В центре съемки заметен незначительных размеров участок с реголитом. Такой рельеф заинтересовал астрономов как место для забора грунта. Расположенный на нем валун обладает шириной в 15 метров, что сравнимо с габаритами горбатого кита. В следующем году OSIRIS-Rex вплотную приблизится к астероиду и соберет с него несколько десятков граммов пыли и элементы породы, сбросив данные материалы на землю в капсуле не ранее сентября 2023 года.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:32