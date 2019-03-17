АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не жалела себя в погоне за красотой
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся Юлию Началову с ангелом

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся Юлию Началову с ангелом. Певец опубликовал в своём микроблоге пост в память о коллеге, отметив, что она ушла из жизни слишком рано.
Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся Юлию Началову с ангелом

Филипп Киркоров, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, расстроен известием о смерти певицы Юлии Началовой. На своей странице в Instagram он разместил пост в память о коллеге, в котором назвал её ангелом, а также отметил, что ее кончина — это несправедливость, ведь звезда была молодой и очень талантливой.
Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся Юлию Началову с ангелом

В комментариях к публикации подписчики профиля Филиппа Киркорова согласились с каждым его словом. Публика всё ещё не может поверить в смерть Юлии Началовой, ведь певица в последнее время вела активную и насыщенную жизнь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nubia Red Devil 3 стал первым
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не
В США школьница принудила к сексу в
Алексея Чайчица едва не продали на
Врачи назвали определяющиеся по рукам
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась
Тела погибших участников группы Дятлова
Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии
Xiaomi в Geekbench протестировала
Юлия Началова могла сняться в фильме
Ученые: Падение астероидов в прошлом
Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся
ZTE готовит к выходу эффектный боковой
Врач Юлии Началовой Василий Шуров
Учёные рассказали об основных симптомах
Старший сын Олега Табакова Антон
Ирина Пинчук и Роман Гриценко
Юлию Началову похоронят 19 марта на
«Она родилась звездой»: Стилист Юлии
«Россия-1» показала последнюю
NASA применяет космический лазер для
Кристина Орбакайте устроила фотосессию
Ученые рассказали, как меняется
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо
Лев Лещенко: Юлия Началова не исчерпала
Алексей Пушков прокомментировал
Эксперты назвали ТОП-5 китайских
При создании Bugatti Veyron
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
Сергея Лазарева назвали одним из
Просмотреть все новости