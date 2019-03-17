Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся Юлию Началову с ангелом





Филипп Киркоров, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, расстроен известием о смерти певицы Юлии Началовой. На своей странице в Instagram он разместил пост в память о коллеге, в котором назвал её ангелом, а также отметил, что ее кончина — это несправедливость, ведь звезда была молодой и очень талантливой.В комментариях к публикации подписчики профиля Филиппа Киркорова согласились с каждым его словом. Публика всё ещё не может поверить в смерть Юлии Началовой, ведь певица в последнее время вела активную и насыщенную жизнь.