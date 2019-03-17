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Борис Корчевников признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову

Известный телеведущий Борис Корчевников признался в любви покойной Юлии Началовой. Трогательный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
Борис Корчевников признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову

Борис Корчевников написал, что с юных лет был влюблен в Юлию Началову, с которой он периодически пересекался на детских телепрограммах, а далее на концертах и телевидении. В детстве будущая знаменитость ассоциировалась у телеведущего с феей из маминых сказок, в глазах которой читалось доверие ко всем. Именно это качество, уверен Корчевников, Началова сохранила до последних дней, несмотря на обиды, предательство и проблемы в личной жизни.

Для Бориса Корчевникова певица останется в памяти хрупкой, красивой и талантливой женщиной. Также он принес свои соболезнования родным покойной, призвав всех молиться за нее. Пост телеведущего собрал множество лайков и комментариев от фолловеров.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 09:33

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