Борис Корчевников признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову

Борис Корчевников написал, что с юных лет был влюблен в Юлию Началову, с которой он периодически пересекался на детских телепрограммах, а далее на концертах и телевидении. В детстве будущая знаменитость ассоциировалась у телеведущего с феей из маминых сказок, в глазах которой читалось доверие ко всем. Именно это качество, уверен Корчевников, Началова сохранила до последних дней, несмотря на обиды, предательство и проблемы в личной жизни.Для Бориса Корчевникова певица останется в памяти хрупкой, красивой и талантливой женщиной. Также он принес свои соболезнования родным покойной, призвав всех молиться за нее. Пост телеведущего собрал множество лайков и комментариев от фолловеров.