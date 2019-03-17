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Ученые прокрутили iPhone в блендере и растворили в кислоте ради экологии

Английские ученые провели необычный эксперимент, в нем они прокрутили iPhone в блендере, а затем растворили в кислоте. Все это они засняли на видео и сделали исключительно ради экологии.
Ученые прокрутили iPhone в блендере и растворили в кислоте ради экологии

Ученые отмечают, многие люди даже не представляют себе, какие вещества находятся в их смартфонах, поэтому необходимо продемонстрировать это на наглядном примере. Они сначала отправили iPhone в мощный блендер, практически полностью уничтоживший это устройство и превративший его в раздробленные куски из разных материалов. После этого мусор растворили в кислоте, чтобы отделить разные компоненты друг от друга.

Оказалось, что iPhone содержит в себе кобальт, железо, кремний, хром, золото и вольфрам. Последний, отмечают ученые, мог быть добыт только в определенных странах Африки, в которых сейчас проходят военные действия. Наибольшее содержание оказалось у железа, в ходе эксперимента было получено 33 грамма этого вещества. Наиболее редким оказалось золото, его было всего несколько миллиграммов.

Ученые отмечают, весь этот необычный и наглядный эксперимент был затеян и записан на видео с одной целью – привлечь внимание людей к проблеме утилизации смартфонов. Многие владельцы таких устройств не знают о негативном влиянии состава этих гаджетов на экологию. Если их не утилизировать согласно всем правилам, они отрицательно скажутся на окружающей среде.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:34

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