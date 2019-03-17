Ученые прокрутили iPhone в блендере и растворили в кислоте ради экологии
Английские ученые провели необычный эксперимент, в нем они прокрутили iPhone в блендере, а затем растворили в кислоте. Все это они засняли на видео и сделали исключительно ради экологии.
Ученые отмечают, многие люди даже не представляют себе, какие вещества находятся в их смартфонах, поэтому необходимо продемонстрировать это на наглядном примере. Они сначала отправили iPhone в мощный блендер, практически полностью уничтоживший это устройство и превративший его в раздробленные куски из разных материалов. После этого мусор растворили в кислоте, чтобы отделить разные компоненты друг от друга.
Оказалось, что iPhone содержит в себе кобальт, железо, кремний, хром, золото и вольфрам. Последний, отмечают ученые, мог быть добыт только в определенных странах Африки, в которых сейчас проходят военные действия. Наибольшее содержание оказалось у железа, в ходе эксперимента было получено 33 грамма этого вещества. Наиболее редким оказалось золото, его было всего несколько миллиграммов.
Ученые отмечают, весь этот необычный и наглядный эксперимент был затеян и записан на видео с одной целью – привлечь внимание людей к проблеме утилизации смартфонов. Многие владельцы таких устройств не знают о негативном влиянии состава этих гаджетов на экологию. Если их не утилизировать согласно всем правилам, они отрицательно скажутся на окружающей среде.
Ученые отмечают, многие люди даже не представляют себе, какие вещества находятся в их смартфонах, поэтому необходимо продемонстрировать это на наглядном примере. Они сначала отправили iPhone в мощный блендер, практически полностью уничтоживший это устройство и превративший его в раздробленные куски из разных материалов. После этого мусор растворили в кислоте, чтобы отделить разные компоненты друг от друга.
Оказалось, что iPhone содержит в себе кобальт, железо, кремний, хром, золото и вольфрам. Последний, отмечают ученые, мог быть добыт только в определенных странах Африки, в которых сейчас проходят военные действия. Наибольшее содержание оказалось у железа, в ходе эксперимента было получено 33 грамма этого вещества. Наиболее редким оказалось золото, его было всего несколько миллиграммов.
Ученые отмечают, весь этот необычный и наглядный эксперимент был затеян и записан на видео с одной целью – привлечь внимание людей к проблеме утилизации смартфонов. Многие владельцы таких устройств не знают о негативном влиянии состава этих гаджетов на экологию. Если их не утилизировать согласно всем правилам, они отрицательно скажутся на окружающей среде.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:34