Ученые прокрутили iPhone в блендере и растворили в кислоте ради экологии





Ученые отмечают, многие люди даже не представляют себе, какие вещества находятся в их смартфонах, поэтому необходимо продемонстрировать это на наглядном примере. Они сначала отправили iPhone в мощный блендер, практически полностью уничтоживший это устройство и превративший его в раздробленные куски из разных материалов. После этого мусор растворили в кислоте, чтобы отделить разные компоненты друг от друга.Оказалось, что iPhone содержит в себе кобальт, железо, кремний, хром, золото и вольфрам. Последний, отмечают ученые, мог быть добыт только в определенных странах Африки, в которых сейчас проходят военные действия. Наибольшее содержание оказалось у железа, в ходе эксперимента было получено 33 грамма этого вещества. Наиболее редким оказалось золото, его было всего несколько миллиграммов.Ученые отмечают, весь этот необычный и наглядный эксперимент был затеян и записан на видео с одной целью – привлечь внимание людей к проблеме утилизации смартфонов. Многие владельцы таких устройств не знают о негативном влиянии состава этих гаджетов на экологию. Если их не утилизировать согласно всем правилам, они отрицательно скажутся на окружающей среде.