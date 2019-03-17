После трагедии в Новой Зеландии Ким Кардашян призвала власти США изменить законы об оружии
После стрельбы в мечетях Крайстчерча Ким Кардашян призвала американских чиновников последовать примеру властей Новой Зеландии и изменить законодательство об оружии. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Mirror.
После теракта в Новой Зеландии, который был совершен в мечетях города Крайстчерча и привел к многочисленным жертвам, генеральный прокурор страны Дэвид Паркер заявил, что правительство запретит полуавтоматическое оружие.
Ким Кардашян поделилась этой новостью в социальной сети Twitter и прокомментировала ее следующими словами: «Всего через 24 часа после стрельбы в Крайстчерче Новая Зеландия запрещает полуавтоматическое оружие! Америка принимает к сведению! Почему наши выборные должностные лица не могут поставить общественную безопасность выше прибыли производителей оружия?!?!».
Знаменитость не первый раз говорит о необходимости контроля над оружием, где в результате насилия с его применением погибло бесчисленное количество людей. Она заявляла об этой проблеме в прошлом году после школьной стрельбы во Флориде, а также в 2017 году после массового убийства на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.
После теракта в Новой Зеландии, который был совершен в мечетях города Крайстчерча и привел к многочисленным жертвам, генеральный прокурор страны Дэвид Паркер заявил, что правительство запретит полуавтоматическое оружие.
Ким Кардашян поделилась этой новостью в социальной сети Twitter и прокомментировала ее следующими словами: «Всего через 24 часа после стрельбы в Крайстчерче Новая Зеландия запрещает полуавтоматическое оружие! Америка принимает к сведению! Почему наши выборные должностные лица не могут поставить общественную безопасность выше прибыли производителей оружия?!?!».
Знаменитость не первый раз говорит о необходимости контроля над оружием, где в результате насилия с его применением погибло бесчисленное количество людей. Она заявляла об этой проблеме в прошлом году после школьной стрельбы во Флориде, а также в 2017 году после массового убийства на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30