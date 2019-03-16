Юлия Началова скончалась в возрасте 39 лет
Pr- директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщила журналистам о смерти певицы. Она скончалась час назад в возрасте 39 лет.
До этого момента представители звезды отрицали слухи о госпитализации, после чего рассказали о плановом лечении. СМИ стали сообщать, что у Юлии Началовой начался отек мозга, но родственники артистки опровергли данные сведения.
Пока подробности о причине смерти знаменитости неизвестны, а поклонники исполнительницы выражают свои соболезнования членам семьи.
До этого момента представители звезды отрицали слухи о госпитализации, после чего рассказали о плановом лечении. СМИ стали сообщать, что у Юлии Началовой начался отек мозга, но родственники артистки опровергли данные сведения.
Пока подробности о причине смерти знаменитости неизвестны, а поклонники исполнительницы выражают свои соболезнования членам семьи.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:02