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Юлия Началова скончалась в возрасте 39 лет

Pr- директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщила журналистам о смерти певицы. Она скончалась час назад в возрасте 39 лет.
Юлия Началова скончалась в возрасте 39 лет

До этого момента представители звезды отрицали слухи о госпитализации, после чего рассказали о плановом лечении. СМИ стали сообщать, что у Юлии Началовой начался отек мозга, но родственники артистки опровергли данные сведения.
Пока подробности о причине смерти знаменитости неизвестны, а поклонники исполнительницы выражают свои соболезнования членам семьи.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:02

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