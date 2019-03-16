Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри развеяли над его фермой в Теннесси





Люк Перри, получивший мировую известность благодаря роли красавца Дилана МаккКея в популярном американском телесериале 1990 года, перенес обширный инсульт 27 февраля. Актер ушел из жизни в возрасте 52 лет. Ферма, над которой был развеян прах артиста, расположенная в городе Ванлир, была приобретена Перри еще в 1995 году. Там он прожил около 20 лет, продолжая заниматься актерской деятельностью.Молодому поколению выдающийся актер запомнился по роли Фреда Эндрюса в подростковом сериале «Ривердейл». У артиста остались двое наследников. По имеющимся данным, через несколько недель должна состояться частная церемония прощания со звездой для близких и родных.