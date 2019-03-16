Ксения Собчак на НТВ рассказала о причинах развода с Максимом Виторганом

На телевизионном канале НТВ она поведала, что семья с супругом Максимом Виторганом распалась из-за взаимных претензий и недомолвок.Собчак особо отметила, что после развода они всё-таки смогли сохранить нормальные отношения. Женщина говорит, что им очень важно, чтобы их общий ребёнок Платон смог общаться с детьми Максима.Надо отметить, что о режиссере Константине Богомолове девушка не упоминала.Неделю назад Ксения и Максим в первый раз официально дали комментарии слухам о разводе. В аккаунте социальной сети Собчак появился пост от их имени, где Собчак и Виторган подтверждают, что вместе не живут уже довольно давно.Пара отметила, что сегодня сообща участвуют в воспитании маленького Платона и общее имущество делить пока не собираются.