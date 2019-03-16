УАЗ планирует увеличить продажи в кредит в 2019 году





Сейчас оформить кредит на автомобиль УАЗ на специальных условиях можно в банках-партнерах: Совкомбанк, ВТБ и Сетелем Банк. Именно эти финансовые учреждения несколько лет назад предложили автопроизводителю наиболее выгодные программы для их покупателей. В 2017-2018 годах 13-14% всех покупок автомобилей этой отечественной марки было сделаны в кредит. Лидером продаж оказался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». Для этой модели также существует специальная программа от самого концерна, позволяющая сэкономить от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Не стоит забывать и о государственной помощи в этой сфере. На внедорожники УАЗ «Хантер» и «Патриот» распространяется действие двух федеральных программ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют покупателям сэкономить до 10% от общей стоимости авто. Через эти госпрограммы в 2018 году было продано 218 и 546 автомобилей соответственно.Представители УАЗ отметили, уже в этом периоде они планируют еще больше увеличить долю покупок с помощью кредита и государственной помощи. Это позволяет отечественным автомобилям становится для россиян более доступными и конкурентоспособными по сравнению с иностранными аналогами.