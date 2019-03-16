АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

УАЗ планирует увеличить продажи в кредит в 2019 году

Отечественный УАЗ сообщил о планах увеличения продаж в кредит в 2019 году. Для покупателей доступно несколько видов программ, позволяющих сэкономить средства.
УАЗ планирует увеличить продажи в кредит в 2019 году

Сейчас оформить кредит на автомобиль УАЗ на специальных условиях можно в банках-партнерах: Совкомбанк, ВТБ и Сетелем Банк. Именно эти финансовые учреждения несколько лет назад предложили автопроизводителю наиболее выгодные программы для их покупателей. В 2017-2018 годах 13-14% всех покупок автомобилей этой отечественной марки было сделаны в кредит. Лидером продаж оказался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот». Для этой модели также существует специальная программа от самого концерна, позволяющая сэкономить от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Не стоит забывать и о государственной помощи в этой сфере. На внедорожники УАЗ «Хантер» и «Патриот» распространяется действие двух федеральных программ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют покупателям сэкономить до 10% от общей стоимости авто. Через эти госпрограммы в 2018 году было продано 218 и 546 автомобилей соответственно.
УАЗ планирует увеличить продажи в кредит в 2019 году

Представители УАЗ отметили, уже в этом периоде они планируют еще больше увеличить долю покупок с помощью кредита и государственной помощи. Это позволяет отечественным автомобилям становится для россиян более доступными и конкурентоспособными по сравнению с иностранными аналогами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа причина смерти Юлии Началовой
Глава СБР раскритиковал участие
Прах звезды «Беверли Хиллз» Люка Перри
В соцсетях россияне с иронией
Поклонники переживают за здоровье
Жена Александра Беляева изменила ему
Илья Яббаров хочет тайно встретиться с
Обнародованы 11 альтернативных
Оксана Ряска потратила на новую
Рэпер Леван Горозия больше не будет
Ксения Собчак на НТВ рассказала о
УАЗ планирует увеличить продажи в
Юлия Началова скончалась в возрасте 39
Хип-хоп изменил вкус швейцарского сыра
Плазменный мотор выведет «монстра из
Названы самые популярные направления
«Главное – хорошо выступить»: Юлия
Итальянскую и китайскую кухни признали
Позитивные люди больше склонны к
Xiaomi выпустила универсальную отвертку
Екатерина Стриженова и наследница
Просмотр порно может негативно влиять
Xiaomi хочет ввести 18-месячную
Рита Дакота не оценила новый хит Влада
«Актерские» эмоции маленькой дочери
Пользователи Сети сообщили о сбое в
Сексологи назвали 5 идей для оживления
Регина Тодоренко намерена пригласить в
"Проговаривание" музыки в уме ухудшает
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Просмотреть все новости