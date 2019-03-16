АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Медики рассказали о появлении первых признаков астмы

Медики рассказали людям о появлении первых признаков астмы. Они отметили, у этого заболевание есть некоторые особенности, мало известные общественности.
Медики рассказали о появлении первых признаков астмы

Астма является достаточно распространенной проблемой в современном обществе, поэтому людям необходимо знать, какие признаки могут говорить о начале этой болезни. В первую очередь – это постоянный кашель. Медики отмечают, это состояние связано не только с простудными явлениями, но и с заболеванием. Если он не проходит уже долгое время, это может быть свидетельством формирования более серьезной проблемы.

Постоянная усталость и нарушения сна могут являться одними из признаков развития астмы. Отдельно медики отметили тех людей, кто уже живет с этим заболеванием. Им рекомендуется всегда держать при себе специальные лекарства в тех случаях, если они плохо высыпались в последние пару дней.

Повышенная зевота и слишком глубокое дыхание могут свидетельствовать о плохой работе легких и сердечно-сосудистой системы в целом. Эти факторы становятся причиной развития недуга. В завершении медики отметили аллергию на кошек. По статистике до 30% болеющих астмой имеют подобную негативную реакцию на этих домашних животных.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Поклонники оценили образ Пелагеи в
Сиделка Михаила Кокшенова опровергла
Медики рассказали о появлении первых
У астронавтов во время космического
Эксперты назвали список самых
Виктория Бекхэм рассказала о дислексии,
В Сети опубликовали рингтоны и обои
Noctua готовит систему охлаждения с
Ирина Апексимова поздравила дочь с днем
Медики дали советы по снижению риска
Директор Началовой Анна Исаева
Ноутбуки Mac с новыми процессорами
Евгений Гришковец резко высказался в
Ведущая реалити-шоу «Последний герой»
Ученые создали революционных
Конюхов преодолел 8 тысяч километров во
Анна Банщикова показала кадры с дня
Михаил Кокшенов был госпитализирован
Семью Кардашьян заподозрили в оплате
Инопланетянам нужна энергия черных дыр
Филипп Киркоров запечатлел на видео
Светлана Лобода уехала покорять
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Просмотреть все новости