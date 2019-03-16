Медики рассказали о появлении первых признаков астмы





Астма является достаточно распространенной проблемой в современном обществе, поэтому людям необходимо знать, какие признаки могут говорить о начале этой болезни. В первую очередь – это постоянный кашель. Медики отмечают, это состояние связано не только с простудными явлениями, но и с заболеванием. Если он не проходит уже долгое время, это может быть свидетельством формирования более серьезной проблемы.Постоянная усталость и нарушения сна могут являться одними из признаков развития астмы. Отдельно медики отметили тех людей, кто уже живет с этим заболеванием. Им рекомендуется всегда держать при себе специальные лекарства в тех случаях, если они плохо высыпались в последние пару дней.Повышенная зевота и слишком глубокое дыхание могут свидетельствовать о плохой работе легких и сердечно-сосудистой системы в целом. Эти факторы становятся причиной развития недуга. В завершении медики отметили аллергию на кошек. По статистике до 30% болеющих астмой имеют подобную негативную реакцию на этих домашних животных.