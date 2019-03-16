АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Директор Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии певицы после операции

Директор знаменитой исполнительницы Юлии Началовой сообщила журналистам о состоянии звезды после проведенной недавно операции. Анна Исаева отметила: певица чувствует себя значительно лучше.

Директор Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии певицы после операции

Анна Исаева уточняет: Юлию Началову прооперировали пару дней назад и в данный момент ей немного лучше, но о полном выздоровлении пока не может быть и речи. Менеджер знаменитости не подтвердила данных о том, что у представительницы отечественного шоу-бизнеса появилось кровотечение после оперативного вмешательства.
Директор Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии певицы после операции

Директор рассказала: у артистки стали лучше работать жизненно важные органы, несмотря на проведенное хирургическое вмешательство, состояние пациентки остается стабильно тяжелым. Певица пребывает в искусственной коме под наблюдением медиков в реанимационном отделении. На вопрос корреспондентов о диагнозе поп-дивы, Исаева ответила: она не имеет права сообщать об этом, так как данная информация является врачебной тайной.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 достойных
Поклонники оценили образ Пелагеи в
Сиделка Михаила Кокшенова опровергла
Медики рассказали о появлении первых
У астронавтов во время космического
Эксперты назвали список самых
Виктория Бекхэм рассказала о дислексии,
В Сети опубликовали рингтоны и обои
Noctua готовит систему охлаждения с
Ирина Апексимова поздравила дочь с днем
Медики дали советы по снижению риска
Директор Началовой Анна Исаева
Ноутбуки Mac с новыми процессорами
Евгений Гришковец резко высказался в
Ведущая реалити-шоу «Последний герой»
Ученые создали революционных
Конюхов преодолел 8 тысяч километров во
Анна Банщикова показала кадры с дня
Михаил Кокшенов был госпитализирован
Семью Кардашьян заподозрили в оплате
Инопланетянам нужна энергия черных дыр
Филипп Киркоров запечатлел на видео
Светлана Лобода уехала покорять
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета
Опубликован ТОП-5 самых красивых
Россияне рассказали о раздражающих и
Преобразившаяся звезда «Физрука» Полина
Эксперты назвали ТОП-8 водительских
Беременная Саша Савельева покинула
Китайский кроссовер DFM AX7 подорожал
Просмотреть все новости