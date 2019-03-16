Директор Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии певицы после операции





Анна Исаева уточняет: Юлию Началову прооперировали пару дней назад и в данный момент ей немного лучше, но о полном выздоровлении пока не может быть и речи. Менеджер знаменитости не подтвердила данных о том, что у представительницы отечественного шоу-бизнеса появилось кровотечение после оперативного вмешательства.Директор рассказала: у артистки стали лучше работать жизненно важные органы, несмотря на проведенное хирургическое вмешательство, состояние пациентки остается стабильно тяжелым. Певица пребывает в искусственной коме под наблюдением медиков в реанимационном отделении. На вопрос корреспондентов о диагнозе поп-дивы, Исаева ответила: она не имеет права сообщать об этом, так как данная информация является врачебной тайной.