Ноутбуки Mac с новыми процессорами Apple демонстрируют рекорды в тестах





Совсем недавно в базе этой программы появились упоминания о двух процессорах Apple, имеющих 10 и 12 ядер соответственно. Эти кристаллы были созданы специалистами «яблочной» компании, хотя раньше технологический гигант закупал подобные комплектующие у других участников рынка.Результаты этих процессоров превзошли все ожидания и установили несколько рекордов. 10-ядерный вариант функционирует на частоте 3,4 ГГц. В бенчамарке Geekbench он смог набрать 7,3 тысячи баллов в однопоточном режиме и 20,5 тысяч в многопоточном. Процессор, располагающий 12 ядрами, имеет более низкую тактовую частоту – 3,1 ГГц. Это привело к тому, что его результаты бенчмарка в однопоточном режиме оказались чуть хуже – 6,9 тысячи баллов. Большее количество ядер позволило этому процессору Apple достичь более высоких показателей в режиме многопоточности – 24,2 тысячи.На данный момент неизвестно, что это конкретно за кристаллы, и когда ноутбуки Mac, основанные на них, появятся на прилавках магазинов. Известно лишь то, что они были созданы самими специалистами Apple на основе архитектуры RM big.LITTLE.