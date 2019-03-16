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Ноутбуки Mac с новыми процессорами Apple демонстрируют рекорды в тестах

Ноутбуки Mac, оснащенные новыми процессорами от Apple, демонстрируют рекорды в тестах на производительность. Упоминания о них появились на просторах бенчмарка Geekbench.
Ноутбуки Mac с новыми процессорами Apple демонстрируют рекорды в тестах

Совсем недавно в базе этой программы появились упоминания о двух процессорах Apple, имеющих 10 и 12 ядер соответственно. Эти кристаллы были созданы специалистами «яблочной» компании, хотя раньше технологический гигант закупал подобные комплектующие у других участников рынка.

Результаты этих процессоров превзошли все ожидания и установили несколько рекордов. 10-ядерный вариант функционирует на частоте 3,4 ГГц. В бенчамарке Geekbench он смог набрать 7,3 тысячи баллов в однопоточном режиме и 20,5 тысяч в многопоточном. Процессор, располагающий 12 ядрами, имеет более низкую тактовую частоту – 3,1 ГГц. Это привело к тому, что его результаты бенчмарка в однопоточном режиме оказались чуть хуже – 6,9 тысячи баллов. Большее количество ядер позволило этому процессору Apple достичь более высоких показателей в режиме многопоточности – 24,2 тысячи.

На данный момент неизвестно, что это конкретно за кристаллы, и когда ноутбуки Mac, основанные на них, появятся на прилавках магазинов. Известно лишь то, что они были созданы самими специалистами Apple на основе архитектуры RM big.LITTLE.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:44

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