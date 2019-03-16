Ведущая реалити-шоу «Последний герой» Яна Троянова рассказала о смерти матери





Яна Троянова в эфире проекта «Последний герой» не смогла не поделиться воспоминаниями о потере близкого человека в беседе с Пахомом, который является экстрасенсом, художником и актером. Участник реалити-шоу обратился к ведущей с просьбой отпустить его к супруге, несколько лет страдающей от рака.По словам Пахома, жена очень нуждается в его поддержке. Слова участника произвели впечатление на актрису, и она поделилась своими переживаниями, рассказав, что в свое время эта опасная болезнь унесла жизнь ее родной матери.Артистка сообщила, как проходила борьба с раком, а в конце рассказа заплакала, дав волю эмоциям. Троянова сообщила, что семья несколько лет боролась с онкологией и отметила, что необходимо быть рядом с обреченным человеком до последнего, несмотря на усталость.По словам актрисы, когда она сделала инъекцию маме и опустила руки от усталости, родительница перед смертью посмотрела на дочь, а затем произнесла: «Янка, падай». Ведущая «Последнего героя» потом пожалела из-за своей откровенности перед камерами, отметив, что не знает, зачем заговорила о родном человеке, которого не вернуть.