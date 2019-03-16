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Инопланетянам нужна энергия черных дыр для космических кораблей - Ученые

Ученые уверены, что инопланетяне используют черные дыры в своих целях. Как сообщает Дэвид Киппинг, астроном из Колумбийского университета, пришельцы собирают энергию для перемещения своих космических кораблей. Это явление получило название «Halo Drive», сообщается в издании Daily Mail.
Инопланетянам нужна энергия черных дыр для космических кораблей - Ученые

По мнению Киппинга, представители высшего разума уже могут воспользоваться этим методом без ведома людей. Он работает благодаря гравитационным зеркалам. Это области черных дыр, поглощающих материю и передающих ее обратно в том же направлении для получения энергии объектов.

Исследователь отметил, что науку давно интересует, каким образом высокоразвитые гуманоиды могут использовать деятельность гипотетических передовых цивилизаций и связанные с ними техносигнатуры. Благодаря фотонам, попадающим в гравитационное зеркало, которые набирают скорость и сохраняют кинетическую энергию, инопланетяне могут перемещаться на 133% быстрее, чем источник питания их кораблей – черная дыра. Это дает возможность избежать гравитационной пустоты, а также позволяет межгалактическим путешественникам оставаться «невидимыми».



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:18

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