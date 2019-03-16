Инопланетянам нужна энергия черных дыр для космических кораблей - Ученые
Ученые уверены, что инопланетяне используют черные дыры в своих целях. Как сообщает Дэвид Киппинг, астроном из Колумбийского университета, пришельцы собирают энергию для перемещения своих космических кораблей. Это явление получило название «Halo Drive», сообщается в издании Daily Mail.
По мнению Киппинга, представители высшего разума уже могут воспользоваться этим методом без ведома людей. Он работает благодаря гравитационным зеркалам. Это области черных дыр, поглощающих материю и передающих ее обратно в том же направлении для получения энергии объектов.
Исследователь отметил, что науку давно интересует, каким образом высокоразвитые гуманоиды могут использовать деятельность гипотетических передовых цивилизаций и связанные с ними техносигнатуры. Благодаря фотонам, попадающим в гравитационное зеркало, которые набирают скорость и сохраняют кинетическую энергию, инопланетяне могут перемещаться на 133% быстрее, чем источник питания их кораблей – черная дыра. Это дает возможность избежать гравитационной пустоты, а также позволяет межгалактическим путешественникам оставаться «невидимыми».
По мнению Киппинга, представители высшего разума уже могут воспользоваться этим методом без ведома людей. Он работает благодаря гравитационным зеркалам. Это области черных дыр, поглощающих материю и передающих ее обратно в том же направлении для получения энергии объектов.
Исследователь отметил, что науку давно интересует, каким образом высокоразвитые гуманоиды могут использовать деятельность гипотетических передовых цивилизаций и связанные с ними техносигнатуры. Благодаря фотонам, попадающим в гравитационное зеркало, которые набирают скорость и сохраняют кинетическую энергию, инопланетяне могут перемещаться на 133% быстрее, чем источник питания их кораблей – черная дыра. Это дает возможность избежать гравитационной пустоты, а также позволяет межгалактическим путешественникам оставаться «невидимыми».
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:18