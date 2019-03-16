Пушков высказался о новых канадских санкциях против России
Пушков высказался на своей странице в Twitter о новых антироссийских санкциях, недавно введённых Канадой. Сенатор усомнился в ценностях западного государства.
Пушков ответил на очередной перечень санкций Канады, которые главы страны ввели в связи со столкновением в Керченском проливе. Политик раскритиковал ценности государства, поскольку подобных мер оно не приняло после событий в Ираке. Так, Вашингтон считается виновным в смерти сотен тысяч людей на Ближнем Востоке, однако Канада не посчитала нужным ввести экономические ограничения против Чейни, Буша, Блэра или Рамсфелда.
Кроме того, напомнил Пушков, страна-партнёр США дала убежище нацистам, которым грозила расправа в Европе, на своей территории. Сенатор полагает, что такая неоднозначная политика Канады раскрывает её настоящие "ценности".
Напомним, что совместно с ЕС и США был составлен список попавших под санкции 114 лиц и 15 компаний. После событий в Керченском проливе в перечень попали 7 российских политиков, включая члена Совфеда Константина Косачева. Последний назвал Канаду сателлитом Америки.
Пушков ответил на очередной перечень санкций Канады, которые главы страны ввели в связи со столкновением в Керченском проливе. Политик раскритиковал ценности государства, поскольку подобных мер оно не приняло после событий в Ираке. Так, Вашингтон считается виновным в смерти сотен тысяч людей на Ближнем Востоке, однако Канада не посчитала нужным ввести экономические ограничения против Чейни, Буша, Блэра или Рамсфелда.
Кроме того, напомнил Пушков, страна-партнёр США дала убежище нацистам, которым грозила расправа в Европе, на своей территории. Сенатор полагает, что такая неоднозначная политика Канады раскрывает её настоящие "ценности".
Напомним, что совместно с ЕС и США был составлен список попавших под санкции 114 лиц и 15 компаний. После событий в Керченском проливе в перечень попали 7 российских политиков, включая члена Совфеда Константина Косачева. Последний назвал Канаду сателлитом Америки.
Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55