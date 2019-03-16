Ford продолжает подогревать интерес к электрическому Mustang
Автопроизводитель Ford продолжает подогревать интерес к электрическому суперкару Mustang. Компания опубликовала на своей странице в Twitter небольшой тизер предстоящей новинки.
Ford представил публике обновленный логотип, сделанный в стиле сине-голубой подсветки, намекающей на электрическую основу будущего Mustang. Это изображение компания сопроводила коротким и емким слоганом: «Будьте терпеливыми». Именно так стоит переводить опубликованную английскую идиому: «Hold your horses».
На данный момент технические характеристики гибридной версии спорткара Mustang неизвестны. Ранее поступала информация о том, что компания уже начала проводить первый дорожные тесты новинки, но Ford пока что далек от запуска этой модели в производство. По неподтвержденным сведениям, презентация гибридной версии Mustang должна состоятся только в 2021 году. Данную информацию подтверждает и слоган, представленный в анонсе, советующий автолюбителям проявить должное терпение.
Ford представил публике обновленный логотип, сделанный в стиле сине-голубой подсветки, намекающей на электрическую основу будущего Mustang. Это изображение компания сопроводила коротким и емким слоганом: «Будьте терпеливыми». Именно так стоит переводить опубликованную английскую идиому: «Hold your horses».
На данный момент технические характеристики гибридной версии спорткара Mustang неизвестны. Ранее поступала информация о том, что компания уже начала проводить первый дорожные тесты новинки, но Ford пока что далек от запуска этой модели в производство. По неподтвержденным сведениям, презентация гибридной версии Mustang должна состоятся только в 2021 году. Данную информацию подтверждает и слоган, представленный в анонсе, советующий автолюбителям проявить должное терпение.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00