Сергей Жуков провел целый день с семьей после завершения тура по Европе

Сергей Жуков отправился в длинное турне по Европе еще в феврале и только сейчас оно подошло к концу. Несмотря на то, что вместе с ним поехала его жена и трое детей, он редко мог выделить время для совместного отдыха с близкими. Певец занимался подготовкой к выступлениям, репетициями и постоянными разъездами по разным городам Франции, Италии, Германии и Великобритании.Поэтому первым делом после завершения своего тура по Европе исполнитель решил провести целый день в кругу семьи. Об этом он заявил в Instagram и разместил совместное фото с женой Региной. Не забыл Жуков и про своих детей: Нику, Эджела и Мирона. В конце сообщения исполнитель заметил, что скоро будет вынужден их покинуть, так как у него стартует очередной тур, который продлится целый месяц.Поклонники Сергея Жукова постарались подбодрить своего кумира. Они отметили, что он настоящий пример мужа, отца и главы семьи, зарабатывающего на жизнь своих близких нелегким трудом. Они пожелали певцу и его коллективу творческих успехов, а его жене и детям крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.