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Сергей Жуков провел целый день с семьей после завершения тура по Европе

Певец Сергей Жуков рассказал о том, что провел со своей семьей целый день после того, как завершил тур по Европе. Радостной новостью исполнитель поделился в Instagram.
Сергей Жуков провел целый день с семьей после завершения тура по Европе

Сергей Жуков отправился в длинное турне по Европе еще в феврале и только сейчас оно подошло к концу. Несмотря на то, что вместе с ним поехала его жена и трое детей, он редко мог выделить время для совместного отдыха с близкими. Певец занимался подготовкой к выступлениям, репетициями и постоянными разъездами по разным городам Франции, Италии, Германии и Великобритании.

Поэтому первым делом после завершения своего тура по Европе исполнитель решил провести целый день в кругу семьи. Об этом он заявил в Instagram и разместил совместное фото с женой Региной. Не забыл Жуков и про своих детей: Нику, Эджела и Мирона. В конце сообщения исполнитель заметил, что скоро будет вынужден их покинуть, так как у него стартует очередной тур, который продлится целый месяц.

Поклонники Сергея Жукова постарались подбодрить своего кумира. Они отметили, что он настоящий пример мужа, отца и главы семьи, зарабатывающего на жизнь своих близких нелегким трудом. Они пожелали певцу и его коллективу творческих успехов, а его жене и детям крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:17

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