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Андрей Малахов вместе со съемочной группой отправился на перевал Дятлова

Известный шоумен Андрей Малахов отправился на перевал Дятлова со съемочной группой и сотрудниками Генпрокуратуры, чтобы раскрыть тайну гибели туристической группы. Перед путешествием ведущий и его команда обсудили самые правдоподобные версии смерти членов экспедиции в эфире шоу «Прямой эфир».
Андрей Малахов вместе со съемочной группой отправился на перевал Дятлова

Как рассказал Бари Сайфутдинов, изучавший трагедию группы Дятлова, советские туристы могли стать жертвой росомахи. Идея общественного деятеля показалась Малахову вероятной, ведь, если члены экспедиции были напуганы появлением хищника, то он мог причинить им вред и даже съесть. Но эта версия не нашла поддержки у судебно-медицинского эксперта Эдуарда Туманова, заявившего, что никаких повреждений, напоминающих укусы росомах на теле пострадавших не оказалось.

В «Прямом эфире» появился и Евгений Буянов. Писатель предположил: причиной гибели тургруппы мог стать сход снежной лавины, причинившей травмы туристам вместе с низкими температурами, ураганом и аномальным пиком солнечной активности.

По мнению Юрия Кунцевича, являющегося президентом фонда памяти группы Дятлова, трагическое событие произошло из-за взрывной волны, источник которой остается неизвестным. В программе озвучил свою версию Владимир Аскинадзи, участвовавший в экспедиции, обнаружившей трупы. Он уверен: все девять человек погибли, защищаясь от убийц. Об этом говорят разные раны на теле людей. Этот вариант показался наиболее убедительным Эдуарду Туманову, заявившим, что он кажется самым правдоподобным.
Андрей Малахов вместе со съемочной группой отправился на перевал Дятлова

В студии появилась Александра Иванова – дочь Льва Иванова, который расследовал дело о гибели группы. Она сообщила, что отец рассматривал разные версии, но одной отработать не успел – военной. По ее словам, следователя вызвали в ОБКОМ и приказали закрыть дело.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44

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