Эксперты рассказали о семи причинах уменьшения размера пениса





По словам экспертов, перечисленные причины не обязательно должны вызывать уменьшение размера пениса, но это является вероятным развитием событий. В первую очередь они отметили физические упражнения. Во время них организм отправляет кровь в мышцы и суставы, что сказывается на мужском достоинстве, но данный эффект имеет временный характер, чего не скажешь о систематическом употреблении стероидов, которые имеют прямое негативное влияние на общее состояние и размер пениса. Поэтому эксперты рекомендуют мужчинам не прибегать к таким средствам повышения мышечной массы.Ожирение также приводит к уменьшению размера полового органа. В данном случае эффект является исключительно визуальным, так как физические характеристики не изменяются. Отдельно врачи отметили вопрос курения. Эта вредная привычка негативно влияет на всю сердечно-сосудистую систему организма, а она в свою очередь занимается подачей крови в сам пенис. Немаловажный фактор – общее старение организма, оно также приводит к уменьшению размера полового органа мужчины.Эксперты не забыли и о противопоказаниях от разных препаратов и конкретно от антидепрессантов. Также уменьшению пениса подвержены мужчины, которым удалил предстательную железу из-за возникновения онкологии.