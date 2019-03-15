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Актриса Светлана Чуйкина удивила своим элегантным внешним видом

Российская актриса Светлана Чуйкина посетила премьеру фильма Андрея Волгина «Балканский рубеж». Звезда удивила всех собравшихся гостей своим элегантным внешним видом.
Актриса Светлана Чуйкина удивила своим элегантным внешним видом

Мероприятие прошло 14 марта в московском кинотеатре «Октябрь». Его участниками стали не только актеры фильма «Балканский рубеж», но и другие деятели искусства. Участники премьеры старались обратить на себя внимание присутствующих коллег и СМИ, но лучше всего это удалось сделать Светлане Чуйкиной.

Она была одета в элегантное черное платье с необычным размером от центра воротника к ключице. Актриса одела на себя военный жетон, а через плече перекинула аккуратную черную сумочку. На среднем пальце правой руки у артистки красовалось заметное кольцо с черным камнем, также на ней были одеты сережки похожего цвета.

Звезда выложила несколько фотографий с премьеры на своей странице в Instagram. На одном из них она позирует ещё в куртке, поэтому её платье сложно разглядеть, а на второй Светлана Чуйкина сфотографировалась в компании Гойко Митича, известного югославского актера и режиссера. Поклонники артистки похвалили её внешний вид, а также отметили знаменитого коллегу.

Напомним, фильм Андрея Волгина «Балканский рубеж» получит прокат во многих зарубежных странах, в том числе и в Китае. Уже заявлено, что в Поднебесной показы пройдут в более чем 20 тысячах кинозалов.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:38

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