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Актриса Агата Муцениеце рассказала о ревности Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своей супружеской жизни с Павлом Прилучным. Она упомянула о ревности мужа и назвала её нездоровой.
Актриса Агата Муцениеце рассказала о ревности Павла Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Актриса отмечает, супруг в последнее время склоняет её к рождению третьего ребенка, но она не собирается этого делать. Долгое время артистка пробыла в декрете и теперь хочет наверстать упущенное в профессиональном плане, поэтому в ближайшее время планирует заняться исключительно карьерой. Звезда уверена, сейчас никогда не поздно стать мамой в очередной раз, так что она не собирается спешить.

Актриса рассказывает, любовь её супруга можно назвать нездоровой, а его ревность иногда доходит до настоящего абсурда. Агата Муцениеце не может поехать с детьми на море без мужа, так как он не отпускает её. Очень часто подобные конфликты доходят до серьезных скандалов и ультиматумов. Часто Павел Прилучный грозит жене разводом в тех ситуациях, если она не подчиниться его решению. Звезда отмечает, подобное отношение мужа её очень обижает, но она все-равно любит его.

По словам артистки, слухи о том, что в их семье и дня не проходит без скандала – является абсолютной неправдой. Скандалы происходят во всех отношениях, поэтому актриса не видит в них ничего необычного. Она отметила, как бы они не ссорились, супруги всегда найдут способ помириться и простить друг друга.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:30

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