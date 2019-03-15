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Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес призналась, что мечтает заняться «волшебством» втроем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес поделилась с поклонниками своими сексуальными фантазиями.
Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес призналась, что мечтает заняться «волшебством» втроем


На днях Татьяна вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором поспешила сделать громкое заявление. Как оказалось, любимая супруга Виктора Литвинова не против поэкспериментировать и заняться «волшебством» втроем.

Когда же у Мусульбес спросили, кто будет третьим, длинноволосая красавица заявила, что ее подписчики знают. Нужно сказать, что фолловеры один за другим принялись выдвигать свои предположения, однако практически все были уверены, что третьей будет лучшая подруга Татьяны – Ирина Пинчук.

Стоит отметить, что телезрители телепроекта «Дом-2» уже давно заметили, что семейная парочка Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова даже после того, как покинули Периметр, продолжает влиять на Ирину и ее выбор. Хорошим примером являются отношения Пинчук и Валерия Блюменкранца, от которых брюнетка поспешила отказаться в пользу поездки в Таиланд с друзьями.

Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес призналась, что мечтает заняться «волшебством» втроем

Примечательным является еще и тот момент, что только Татьяна мечтает заняться «волшебством» втроем, а вот ее избранник Виктор против таких экспериментов. Некоторые недоброжелатели Мусульбес даже начали распространять по социальным сетям слухи о том, что у девушки нетрадиционная ориентация.

К слову, многие фолловеры вспомнили, как Ирина и Татьяна в одном из недавних Stories целовались на камеру. Тогда действия Мусульбес и Пинчук восприняли как дружескую шутку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19

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