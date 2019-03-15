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Специалисты анонсировали самые угоняемые премиальные автомобили в России

Эксперты анонсировали самые угоняемые премиальные авто в России. В прошлом году количество угонов уменьшилось на 20 процентов.

Специалисты анонсировали самые угоняемые премиальные автомобили в России


За отчетный период в РФ всего было украдено 21 112 авто. На первом месте в рейтинге самых угоняемых авто оказался внедорожник Lexus LX – 162 экземпляра. Второе место досталось немецкому бизнес-седану Mercedes-Benz E-Class – 160 авто. На третьем месте расположился седан BMW 5 серии – 117 автомобилей. Четвёртая позиция досталась внедорожнику BMW X5 – 113 авто.

Транспортные средства версии Lexus RX угнали в прошлом году в количестве 110 экземпляров. Далее следует BMW X6, а также Porsche Cayenne. Данные кроссоверы за 2018 год угнали 38 раз.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:44

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