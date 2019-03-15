Сестра певца Луи Томлинсона скончалась от сердечного приступа
Сегодня стало известно, что умерла сестра певца Луи Томлинсона Фелисите. Родственница знаменитости скончалась от сердечного приступа.
Сестра Луи Томлинсона жила в Лондоне и была начинающим дизайнером. Как стало известно Фелисите Томлинсон потеряла сознание в своей квартире. В этот момент она была дома не одна, и ее знакомые вызвали карету скорой помощи. По пути в клинику медицинские работники провели несколько попыток привести девушку в сознание, но им этого не удалось сделать. В медицинском отчете лондонской службы скорой помощи говорилось, что в 12:51 к ним поступил вызов, на который были отправлены 2 бригады медиков. Но несмотря на все усилия пациентка скончалась.
Фелисите Томлинсон была очень дружна со своими братьями и сестрами. Такая потеря стала настоящим ударом для Луи Томлинсона, его поклонники уже выразили свои соболезнования певцу. Напомним, что несколько лет назад ушла из жизни мать музыканта Джоанна Паулстон, которая страдала лейкемией.
Сестра Луи Томлинсона жила в Лондоне и была начинающим дизайнером. Как стало известно Фелисите Томлинсон потеряла сознание в своей квартире. В этот момент она была дома не одна, и ее знакомые вызвали карету скорой помощи. По пути в клинику медицинские работники провели несколько попыток привести девушку в сознание, но им этого не удалось сделать. В медицинском отчете лондонской службы скорой помощи говорилось, что в 12:51 к ним поступил вызов, на который были отправлены 2 бригады медиков. Но несмотря на все усилия пациентка скончалась.
Фелисите Томлинсон была очень дружна со своими братьями и сестрами. Такая потеря стала настоящим ударом для Луи Томлинсона, его поклонники уже выразили свои соболезнования певцу. Напомним, что несколько лет назад ушла из жизни мать музыканта Джоанна Паулстон, которая страдала лейкемией.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30