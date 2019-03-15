Сестра певца Луи Томлинсона скончалась от сердечного приступа

Сестра Луи Томлинсона жила в Лондоне и была начинающим дизайнером. Как стало известно Фелисите Томлинсон потеряла сознание в своей квартире. В этот момент она была дома не одна, и ее знакомые вызвали карету скорой помощи. По пути в клинику медицинские работники провели несколько попыток привести девушку в сознание, но им этого не удалось сделать. В медицинском отчете лондонской службы скорой помощи говорилось, что в 12:51 к ним поступил вызов, на который были отправлены 2 бригады медиков. Но несмотря на все усилия пациентка скончалась.Фелисите Томлинсон была очень дружна со своими братьями и сестрами. Такая потеря стала настоящим ударом для Луи Томлинсона, его поклонники уже выразили свои соболезнования певцу. Напомним, что несколько лет назад ушла из жизни мать музыканта Джоанна Паулстон, которая страдала лейкемией.