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Перелицованный индийский SsangYong Tivoli пользуется ажиотажным спросом

Индийский кроссовер Mahindra XUV300, являющийся перелицованной и более дешевой версией SsangYong Tivoli, пользуется на местном рынке ажиотажным спросом. За первый месяц было продано более 13 тысяч авто.
Перелицованный индийский SsangYong Tivoli пользуется ажиотажным спросом

Новый кроссовер был представлен в феврале, но уже сейчас стал настоящим хитом продаж в Индии. Эксперты отмечают несколько особенностей Mahindra XUV300, позволивших ему стать настолько популярным. Новинка сохранила основные черты SsangYong Tivoli, но при этом разбавила их своими отличительными характеристиками – радиаторной решеткой и L-образными ходовыми огнями.

Еще одно преимущество новинки - оснащение и отделке салона автомобиля. Он получит большой набор современных возможностей: семь подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, видеокамеру заднего вида для парковки, и мультимедийною систему с большим сенсорным дисплеем. Все это сочетается с достаточно качественной для этого сегмента отделкой салона. Моторная гамма у Mahindra XUV300 не очень разнообразная – 1,2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 110 «лошадок», и 1,5-литровый дизельный двигатель с 117 лошадиными силами.

Главным конкурентным преимуществом оказалась цена кроссовера на местном рынке. Сейчас его можно приобрести за 740 или 799 тысяч рублей по текущему курсу валют в зависимости от типа двигателя.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:04

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