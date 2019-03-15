Перелицованный индийский SsangYong Tivoli пользуется ажиотажным спросом





Новый кроссовер был представлен в феврале, но уже сейчас стал настоящим хитом продаж в Индии. Эксперты отмечают несколько особенностей Mahindra XUV300, позволивших ему стать настолько популярным. Новинка сохранила основные черты SsangYong Tivoli, но при этом разбавила их своими отличительными характеристиками – радиаторной решеткой и L-образными ходовыми огнями.Еще одно преимущество новинки - оснащение и отделке салона автомобиля. Он получит большой набор современных возможностей: семь подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, видеокамеру заднего вида для парковки, и мультимедийною систему с большим сенсорным дисплеем. Все это сочетается с достаточно качественной для этого сегмента отделкой салона. Моторная гамма у Mahindra XUV300 не очень разнообразная – 1,2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 110 «лошадок», и 1,5-литровый дизельный двигатель с 117 лошадиными силами.Главным конкурентным преимуществом оказалась цена кроссовера на местном рынке. Сейчас его можно приобрести за 740 или 799 тысяч рублей по текущему курсу валют в зависимости от типа двигателя.