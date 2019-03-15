Продюсер Максим Фадеев отреагировал на слухи о своей пропаже

В ролике Фадеев заявил, что никуда не пропал, просто сейчас его музыкальный лейбл MALFA переживает особенное время. Продюсеру приходится постоянно находиться на студии и много работать. В скором времени общественность сможет услышать новые композиции его подопечных. В частности, практически завершилась работа над первым сольным альбомом Ольги Серябкиной, которая будет выступать самостоятельно под псевдонимом MOLLY.Продюсер рассказал и о том, каких успехов удалось достичь новом составу группы Serebro. «Во всю готовится крутой материал для коллектива»,- заявил Фадеев.В последнее время активность композитора в социальных сетях действительно снизилась. Он стал реже публиковать посты, а если это и делал, то выкладывал старые снимки. В связи с этим поклонники обрадовались, что Фадеев прояснил ситуацию в очередном обращении.