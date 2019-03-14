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Агата Муцениеце сделала коррекцию волос в Риге во время гастролей

Звезда российского театра и кино Агата Муцениеце рассказала поклонникам, что несмотря на плотный график успела сделать коррекцию волос во время гастрольного тура в Риге. Актриса опубликовала снимок, где позирует с распущенными ровными волосами.

Агата Муцениеце сделала коррекцию волос в Риге во время гастролей

Супруга Павла Прилучного любит радовать своих поклонников яркими экспериментами с внешностью. Недавно актриса показала подписчикам личного блога в Instagram новый снимок, где запечатлена без локонов. В комментарии к публикации Агата Муцениеце написала: «А ведь я серьезно говорила, что буду ездить на коррекцию волос в Ригу!!». Знаменитость отметила, что ей очень повезло, так как визит к профессионалам совпал с гастролями. По словам звезды, парикмахеры не только сделали коррекцию волос, но еще и угостили гостью капучино и печеньем.

Подписчики моментально отреагировали на публикацию кумира, оставив массу положительных и восхищенных комментариев по поводу внешности Муцениеце: «Вы абсолютная красавица», «Очень красиво, стильно», «Женственный образ», «Волосы шикарные».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:09

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