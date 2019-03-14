Агата Муцениеце сделала коррекцию волос в Риге во время гастролей

Супруга Павла Прилучного любит радовать своих поклонников яркими экспериментами с внешностью. Недавно актриса показала подписчикам личного блога в Instagram новый снимок, где запечатлена без локонов. В комментарии к публикации Агата Муцениеце написала: «А ведь я серьезно говорила, что буду ездить на коррекцию волос в Ригу!!». Знаменитость отметила, что ей очень повезло, так как визит к профессионалам совпал с гастролями. По словам звезды, парикмахеры не только сделали коррекцию волос, но еще и угостили гостью капучино и печеньем.Подписчики моментально отреагировали на публикацию кумира, оставив массу положительных и восхищенных комментариев по поводу внешности Муцениеце: «Вы абсолютная красавица», «Очень красиво, стильно», «Женственный образ», «Волосы шикарные».