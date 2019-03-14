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Вера Брежнева предпочитает отдыхать с детьми и мужем

Вера Брежнева дала интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова. Исполнительница призналась, что предпочитает отдыхать с детьми Соней и Сарой и мужем Константином Меладзе, а не посещать ночные клубы.

Вера Брежнева предпочитает отдыхать с детьми и мужем

Общаясь с Вячеславом Манучаровым Вера Брежнева рассказала, как она предпочитает проводить свободное от работы время. Исполнительница сообщила, что раньше она могла отправиться в ночной клуб, но сейчас все изменилось и она стала приверженцем более спокойного отдыха. Певица пояснила, что когда человек молод, он любит активное времяпровождения и ночной образ жизни, но с годами семья становится на первое место.

Вера Брежнева предпочитает отдыхать с детьми и мужем

Несколько лет назад Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе. На данный момент брак знаменитостей считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. У исполнительницы есть от предыдущих отношений дочери Соня и Сара, а у музыканта имеется трое наследников Лия, Валерий и Алиса.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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