Вера Брежнева предпочитает отдыхать с детьми и мужем

Общаясь с Вячеславом Манучаровым Вера Брежнева рассказала, как она предпочитает проводить свободное от работы время. Исполнительница сообщила, что раньше она могла отправиться в ночной клуб, но сейчас все изменилось и она стала приверженцем более спокойного отдыха. Певица пояснила, что когда человек молод, он любит активное времяпровождения и ночной образ жизни, но с годами семья становится на первое место.Несколько лет назад Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе. На данный момент брак знаменитостей считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. У исполнительницы есть от предыдущих отношений дочери Соня и Сара, а у музыканта имеется трое наследников Лия, Валерий и Алиса.