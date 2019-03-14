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Пенелопа Крус появилась на публике в платье от Chanel

Актриса Пенелопа Крус пришла на премьеру показа драматической картины «Боль и слава» в вечернем платье от Chanel. Об этом сообщают СМИ.
Пенелопа Крус появилась на публике в платье от Chanel

В апреле знаменитость отметит свой 45 день рождения. Она замужем за Хавьером Бардемом, которому родила двух детей. Свою актерскую карьеру звезда начала еще в 1991 году на телевидении.

Испанская модель снялась в главной роли фильма режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава». На его премьерном показе она появилась в белом вечернем платье от французской компании одежды Chanel. Поклонники отмечают, что этот благородный цвет ей очень идет. Романтический образ актрисы дополнил клатч цвета серебра.

Недавно вокруг Пенелопы Крус были бурные обсуждения относительно ее первого выхода на показе одной из коллекций Chanel. Фанаты делали ей комплименты, сравнив звезду с невестой.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:15

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