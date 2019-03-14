Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM в постели
Анна Плетнева согласилась на предложение профессионального фотографа из Красноярска Антона Дубицкого поучаствовать в фотосессии для журнала MAXIM и сняться в постели. Результат совместной работы «мастера кадра» и вокалистки группы «Винтаж» представлен в Instagram-аккаунте «глянца».
Откровенная фотосессия с участием 41-летней Плетневой состоялась во время пребывания звезды в Красноярске в рамках своего гастрольного тура. Именно там в этот момент оказался Дубицкий, предложивший певице пикантную съемку. Фотограф сделал ряд ярких кадров, запечатлев знаменитость в постели в эротическом нижнем белье и без него.
Плетнева, подчеркнули представители MAXIM, сделала эксклюзивный подарок не только для журнала, но и для многомиллионной мужской аудитории своих фанатов. Певицу поблагодарили за роскошную фотосессию и шикарные снимки, доказывающие, что редакция «глянца» не зря выбрала свою профессию.
Откровенная фотосессия с участием 41-летней Плетневой состоялась во время пребывания звезды в Красноярске в рамках своего гастрольного тура. Именно там в этот момент оказался Дубицкий, предложивший певице пикантную съемку. Фотограф сделал ряд ярких кадров, запечатлев знаменитость в постели в эротическом нижнем белье и без него.
Плетнева, подчеркнули представители MAXIM, сделала эксклюзивный подарок не только для журнала, но и для многомиллионной мужской аудитории своих фанатов. Певицу поблагодарили за роскошную фотосессию и шикарные снимки, доказывающие, что редакция «глянца» не зря выбрала свою профессию.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:37