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Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM в постели

Анна Плетнева согласилась на предложение профессионального фотографа из Красноярска Антона Дубицкого поучаствовать в фотосессии для журнала MAXIM и сняться в постели. Результат совместной работы «мастера кадра» и вокалистки группы «Винтаж» представлен в Instagram-аккаунте «глянца».
Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM в постели

Откровенная фотосессия с участием 41-летней Плетневой состоялась во время пребывания звезды в Красноярске в рамках своего гастрольного тура. Именно там в этот момент оказался Дубицкий, предложивший певице пикантную съемку. Фотограф сделал ряд ярких кадров, запечатлев знаменитость в постели в эротическом нижнем белье и без него.
Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM в постели

Плетнева, подчеркнули представители MAXIM, сделала эксклюзивный подарок не только для журнала, но и для многомиллионной мужской аудитории своих фанатов. Певицу поблагодарили за роскошную фотосессию и шикарные снимки, доказывающие, что редакция «глянца» не зря выбрала свою профессию.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:37

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