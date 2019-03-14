Анна Плетнева снялась для журнала MAXIM в постели





Откровенная фотосессия с участием 41-летней Плетневой состоялась во время пребывания звезды в Красноярске в рамках своего гастрольного тура. Именно там в этот момент оказался Дубицкий, предложивший певице пикантную съемку. Фотограф сделал ряд ярких кадров, запечатлев знаменитость в постели в эротическом нижнем белье и без него.Плетнева, подчеркнули представители MAXIM, сделала эксклюзивный подарок не только для журнала, но и для многомиллионной мужской аудитории своих фанатов. Певицу поблагодарили за роскошную фотосессию и шикарные снимки, доказывающие, что редакция «глянца» не зря выбрала свою профессию.