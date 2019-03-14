ASUS представила компактный VivoBook 14 с мощной батареей





NanoEdge-экран занимает 87% площади крышки за счет очень узкой рамки, чья ширина достигает 0,41 см в самом узком месте. По краям экрана нет неиспользуемого места, поэтому корпус удалось сделать меньше, чем у предшественника. Соответствие американскому военному стандарту обеспечивает долговечность.Модель имеет 4-ячеечный АКБ емкостью 72 Вт/ч. Больше не придется носить адаптер с собой. Кроме того, будет предложена Battery Health Charging: она поможет защитить АКБ от избыточной зарядки, что предупредит повреждения и продлит срок службы.Устройство имеет металлический корпус, который доступен в нескольких версиях: классический и голубой или нежно-розовый. Разрешение у дисплея Full-HD - 16:9, также есть покрытие «антиблик» и широкие углы обзора. Технология Tru2Life преображает все пиксели, а новые алгоритмы могут улучшить контрастность в 1,5 раза.Максимально VivoBook 14 может иметь 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ постоянной памяти. Также новинка имеет сканер отпечатков и Windows Hello, что сделает авторизацию еще проще - ноутбук можно разблокировать одним касанием.