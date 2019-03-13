Физики из МФТИ сумели на долю секунды повернуть время вспять





, — сообщил Гордей Лесовик, сотрудничающий с Московским Физтехом.Одной из баз для современной физики и космологии стал концепт «стрелы времени», описывающий движение времени в одном направлении. Другими словами, «отмотать» время назад совершенно невозможно. При этом физика рассматривает процесс как постоянный рост энтропии. Ученые использовали квантовый компьютер IBM, мощности из 2-3 кубитов, а ячейки машины заполняли конкретным набором чисел, после чего стали изменять их содержимое таким образом, чтобы хаотичность в рамках системы показала быстрый рост. После того, как энтропия доходила до определенной точки, функционирование кубитов стало регулироваться иной программой, переводящей их в состояние, при котором дальнейшее развитие начало идти в обратную сторону. В итоге кубиты на небольшое время возвратились в изначальное состояние.Эксперименты показали успешный результат в 80% случаев при использовании 2-х ячеек памяти. Для опытов с тремя кубитами положительный результат получен в 50% случаев. В скором времени команда ученых намеревается создать более эффективные алгоритмы, позволяющие физикам манипулировать состоянием большего количества кубитов.