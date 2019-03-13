Физики из МФТИ сумели на долю секунды повернуть время вспять
Группа исследователей из российского МФТИ при участии коллег из Швейцарии и США вынудили квантовый компьютер на долю секунды возвратиться в прошлое. Это случилось в процессе «нарушения» 2-го закона термодинамики.
«Была проведена серия работ, которые посвящались возможностям нарушения второго начала термодинамики. Этот закон имеет тесную связь с отличием между будущим и прошлым. В настоящее время мы смогли подойти к проблеме за счет искусственного создания состояния, при котором развитие идёт в сторону, обратную для 2-го начала», — сообщил Гордей Лесовик, сотрудничающий с Московским Физтехом.
Одной из баз для современной физики и космологии стал концепт «стрелы времени», описывающий движение времени в одном направлении. Другими словами, «отмотать» время назад совершенно невозможно. При этом физика рассматривает процесс как постоянный рост энтропии. Ученые использовали квантовый компьютер IBM, мощности из 2-3 кубитов, а ячейки машины заполняли конкретным набором чисел, после чего стали изменять их содержимое таким образом, чтобы хаотичность в рамках системы показала быстрый рост. После того, как энтропия доходила до определенной точки, функционирование кубитов стало регулироваться иной программой, переводящей их в состояние, при котором дальнейшее развитие начало идти в обратную сторону. В итоге кубиты на небольшое время возвратились в изначальное состояние.
Эксперименты показали успешный результат в 80% случаев при использовании 2-х ячеек памяти. Для опытов с тремя кубитами положительный результат получен в 50% случаев. В скором времени команда ученых намеревается создать более эффективные алгоритмы, позволяющие физикам манипулировать состоянием большего количества кубитов.
«Была проведена серия работ, которые посвящались возможностям нарушения второго начала термодинамики. Этот закон имеет тесную связь с отличием между будущим и прошлым. В настоящее время мы смогли подойти к проблеме за счет искусственного создания состояния, при котором развитие идёт в сторону, обратную для 2-го начала», — сообщил Гордей Лесовик, сотрудничающий с Московским Физтехом.
Одной из баз для современной физики и космологии стал концепт «стрелы времени», описывающий движение времени в одном направлении. Другими словами, «отмотать» время назад совершенно невозможно. При этом физика рассматривает процесс как постоянный рост энтропии. Ученые использовали квантовый компьютер IBM, мощности из 2-3 кубитов, а ячейки машины заполняли конкретным набором чисел, после чего стали изменять их содержимое таким образом, чтобы хаотичность в рамках системы показала быстрый рост. После того, как энтропия доходила до определенной точки, функционирование кубитов стало регулироваться иной программой, переводящей их в состояние, при котором дальнейшее развитие начало идти в обратную сторону. В итоге кубиты на небольшое время возвратились в изначальное состояние.
Эксперименты показали успешный результат в 80% случаев при использовании 2-х ячеек памяти. Для опытов с тремя кубитами положительный результат получен в 50% случаев. В скором времени команда ученых намеревается создать более эффективные алгоритмы, позволяющие физикам манипулировать состоянием большего количества кубитов.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:33