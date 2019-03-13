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Физики из МФТИ сумели на долю секунды повернуть время вспять

Группа исследователей из российского МФТИ при участии коллег из Швейцарии и США вынудили квантовый компьютер на долю секунды возвратиться в прошлое. Это случилось в процессе «нарушения» 2-го закона термодинамики.
Физики из МФТИ сумели на долю секунды повернуть время вспять

«Была проведена серия работ, которые посвящались возможностям нарушения второго начала термодинамики. Этот закон имеет тесную связь с отличием между будущим и прошлым. В настоящее время мы смогли подойти к проблеме за счет искусственного создания состояния, при котором развитие идёт в сторону, обратную для 2-го начала», — сообщил Гордей Лесовик, сотрудничающий с Московским Физтехом.

Одной из баз для современной физики и космологии стал концепт «стрелы времени», описывающий движение времени в одном направлении. Другими словами, «отмотать» время назад совершенно невозможно. При этом физика рассматривает процесс как постоянный рост энтропии. Ученые использовали квантовый компьютер IBM, мощности из 2-3 кубитов, а ячейки машины заполняли конкретным набором чисел, после чего стали изменять их содержимое таким образом, чтобы хаотичность в рамках системы показала быстрый рост. После того, как энтропия доходила до определенной точки, функционирование кубитов стало регулироваться иной программой, переводящей их в состояние, при котором дальнейшее развитие начало идти в обратную сторону. В итоге кубиты на небольшое время возвратились в изначальное состояние.

Эксперименты показали успешный результат в 80% случаев при использовании 2-х ячеек памяти. Для опытов с тремя кубитами положительный результат получен в 50% случаев. В скором времени команда ученых намеревается создать более эффективные алгоритмы, позволяющие физикам манипулировать состоянием большего количества кубитов.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:33

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