Максим Галкин попросил журналистов не беспокоить Филиппа Киркорова

Новая информация о покушении на российского исполнителя Филиппа Киркорова стала известна 13 марта. Злоумышленник сообщил, что его «заказал» Максим Галкин за 2 миллиона рублей. Эстрадный певец переживает, что тот его дешево оценил.Телеведущий заявил, что, видимо, с приходом весны, у прессы разошлась фантазия и просит не беспокоить Филиппа Бедросовича.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики шутят над этой ситуацией, ведь считают супруга Аллы Пугачевой очень добрым и неспособным желать смерти ее бывшему мужу.