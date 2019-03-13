Максим Галкин попросил журналистов не беспокоить Филиппа Киркорова
На своей страничке в Instagram Максим Галкин выложил пост, в котором настаивает не тревожить Филиппа Киркорова, который находится в расстроенных чувствах из-за недавнего покушения на его жизнь. Пародист считает, что с приходом весны у людей началось обострение.
Новая информация о покушении на российского исполнителя Филиппа Киркорова стала известна 13 марта. Злоумышленник сообщил, что его «заказал» Максим Галкин за 2 миллиона рублей. Эстрадный певец переживает, что тот его дешево оценил.
Телеведущий заявил, что, видимо, с приходом весны, у прессы разошлась фантазия и просит не беспокоить Филиппа Бедросовича.
Публикация собрала множество комментариев, где подписчики шутят над этой ситуацией, ведь считают супруга Аллы Пугачевой очень добрым и неспособным желать смерти ее бывшему мужу.
Новая информация о покушении на российского исполнителя Филиппа Киркорова стала известна 13 марта. Злоумышленник сообщил, что его «заказал» Максим Галкин за 2 миллиона рублей. Эстрадный певец переживает, что тот его дешево оценил.
Телеведущий заявил, что, видимо, с приходом весны, у прессы разошлась фантазия и просит не беспокоить Филиппа Бедросовича.
Публикация собрала множество комментариев, где подписчики шутят над этой ситуацией, ведь считают супруга Аллы Пугачевой очень добрым и неспособным желать смерти ее бывшему мужу.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:58