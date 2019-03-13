Филипп Киркоров не пропускает ни одного спектакля Анастасии Стоцкой

Знаменитость рассказала подписчикам в личном блоге Instagram, как прошла вчерашняя театральная премьера. По словам Анастасии Стоцкой, ей не удалось собраться и многое пошло не так: звезда поскальзывалась, спотыкалась там, где не нужно. Все актеры сильно волновались, однако их ошибок, вероятно, никто не заметил, учитывая специфику постановки, - сообщает артистка.Стоцкая призналась, что она очень благодарна Филиппу Киркорову за то, что нашел время посетить премьеру и понаблюдать, как она справится с ролью. Певица отметила, что была безумно рада видеть в зале отечественного поп-короля, посещающего все ее спектакли. После выступления музыкант напомнил коллеге, что они знакомы почти 20 лет, хотя на самом деле прошло только 17, посетовав, как быстро летит время. Но актриса уверена: с годами они нисколько не изменились и остались такими же энергичными, а время делает артистов профессиональнее и опытнее.