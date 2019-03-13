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Ученые: Death metal безопасен для психики

Ученые, работающие на базе музыкальной лаборатории университета Маккуори, доказали, что Death metal и иные «тяжелые» жанры являются абсолютно безопасными для психики человека. По их словам, поклонники таких композиций имеют чувствительность к жестоким образам.
Ученые: Death metal безопасен для психики

В целом ученые назвали поклонников Death metal «хорошими людьми», которые не станут выходить на улицы, чтоб кого-то обидеть. Парадокс музыкальных предпочтений уже давно интересует исследователей. В частности, кто-то предпочитает грустные композиции, несмотря на нежелании пребывать в состоянии депрессии.

То же самое ученые говорят и о других так называемых «агрессивных» жанрах. В рамках научной работы они привлекли 32 поклонника Death metal и 48 любителей поп-музыки. Им показывали сцены насилия, а в это время специалисты измеряли активность мозга испытуемых. Выяснилось, что при тесте на чувствительность результаты двух групп практически не отличались.

По словам авторов исследования, такие выводы должны успокоить родителей и представителей религиозных групп, которых пугает такая музыка.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:17

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