Ученые: Death metal безопасен для психики





В целом ученые назвали поклонников Death metal «хорошими людьми», которые не станут выходить на улицы, чтоб кого-то обидеть. Парадокс музыкальных предпочтений уже давно интересует исследователей. В частности, кто-то предпочитает грустные композиции, несмотря на нежелании пребывать в состоянии депрессии.То же самое ученые говорят и о других так называемых «агрессивных» жанрах. В рамках научной работы они привлекли 32 поклонника Death metal и 48 любителей поп-музыки. Им показывали сцены насилия, а в это время специалисты измеряли активность мозга испытуемых. Выяснилось, что при тесте на чувствительность результаты двух групп практически не отличались.По словам авторов исследования, такие выводы должны успокоить родителей и представителей религиозных групп, которых пугает такая музыка.