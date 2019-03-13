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Ученые: Загрязнение воздуха убивает людей больше, чем курение
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Ученые: Загрязнение воздуха убивает людей больше, чем курение

Согласно новому исследованию, загрязнение воздуха является более серьезной глобальной проблемой, чем курение. Порядка 8,8 миллиона смертей в год по всему миру происходят именно по этой причине. Самыми распространенными источниками загрязнения являются мелкие частицы сажи от выхлопных газов транспортных средств, активная деятельность заводов и электростанций.
Ученые: Загрязнение воздуха убивает людей больше, чем курение

Ученый из Университетского медицинского центра Майнца в Германии сказал: «Загрязнение воздуха вызывает больше смертей в год, чем курение табака, по оценкам ВОЗ, оно привело к дополнительным 7,2 миллионам смертей в 2015 году». В одной только Европе показатель избыточной смертности составляет 790 тысяч человек, а это вдвое превышает предыдущую отметку.

Считалось, что загрязнение воздуха вызвало 64 тысяч смертей в Великобритании в 2015 году, в том числе было зафиксировано 17 тысяч летальных случаев заболеваний сердца и артерий. Средняя продолжительность жизни снизилась на 1,5 года.

В Германии загрязнение воздуха стало причиной 124 тысяч смертей. Что касается продолжительности жизни, то она снизилась на 2,4 года. В том же году в Италии в результате загрязнения воздуха погибли около 81 тысячи человек, во Франции - 67 тысяч человек, а в Польше - 58 тысяч человек. Кроме этого, растет число случаев диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:57

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