Выпившая Ольга Бузова на концерте в Сургуте забыла слова своей песни





Ольга Бузова продолжает свой гастрольный тур, который, как она сама признаётся, проходит в очень напряжённом режиме. Поклонники не исключают возможности, что восполнить силы и придать себе уверенности в коротких промежутках между выступлениями звезда «Дома-2» решает с помощью алкоголя.Так, например, публика в Сургуте, раскупившая билеты на её концерт, решила, что Ольга Бузова вышла на сцену выпившая, ведь певица не только едва держалась на ногах, но даже забыла слова собственной песни, призывая зал петь вместо неё.В Сети критикуют такое поведение артистки, считая, что ни сил, ни здоровья алкоголь ей точно не прибавит, а только разочарует поклонников, считающих Ольгу Бузову сильной и любящей труд певицей.