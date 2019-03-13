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Актриса Анна Легчилова впервые показала 3-летнего сына

Анна Легчилова в своем микроблоге Instagram обнародовала фото 3-летнего сына, родившегося от ее супруга Игоря Бочкина. Все эти годы пара скрывала от общественности информацию о рождении совместного наследника.
Актриса Анна Легчилова впервые показала 3-летнего сына

Анна Легчилова вместе со своим супругом тщательно скрывала от фанатов и СМИ прибавление в их семье. Только в середине февраля актриса сообщила в Сети, что три года назад она стала мамой, однако имя мальчика не стала называть. Недавно артистка обнародовала новый снимок, на котором она запечатлена со своим сыном. Под публикацией звезда написала - «Это любовь». Данное фото в течение суток собрало около 2 тысяч отметок «Мне нравится» и 50 комментарий.

По словам поклонников, они очень рады за звездную семью. Фанаты отметили, что Анна Легчилова и Игорь Бочкин являются «шикарной парой».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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