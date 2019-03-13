Актриса Анна Легчилова впервые показала 3-летнего сына

Анна Легчилова вместе со своим супругом тщательно скрывала от фанатов и СМИ прибавление в их семье. Только в середине февраля актриса сообщила в Сети, что три года назад она стала мамой, однако имя мальчика не стала называть. Недавно артистка обнародовала новый снимок, на котором она запечатлена со своим сыном. Под публикацией звезда написала - «Это любовь». Данное фото в течение суток собрало около 2 тысяч отметок «Мне нравится» и 50 комментарий.По словам поклонников, они очень рады за звездную семью. Фанаты отметили, что Анна Легчилова и Игорь Бочкин являются «шикарной парой».