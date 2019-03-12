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«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в день рождения мамы показала свое детское фото

Светлана Лобода посвятила очередную публикацию в Instagram-микроблоге своей маме, отмечающей день рождения. Знаменитость поздравила именинницу и показала свой детский снимок, где она улыбается беззубой улыбкой, удобно усевшись на руки родительнице.
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в день рождения мамы показала свое детское фото

Лобода пожелала маме здоровья и счастья, отметив, что она для своих детей и внуков – «все». «Широко открытыми глазами и зубами улыбаюсь и сейчас», - пошутила певица. На фото видно, с какой любовью Наталья Васильевна смотрит на свою дочь, взобравшуюся ей на руки.

Поклонники присоединились к поздравлениям Лободы и пожелали ее родительнице долгих лет жизни. Многие подметили, артистка очень похожа на свою мать, а некоторых развеселила беззаботная широкая улыбка маленькой девочки. Фолловеры выразили восхищение женщине, подарившей миру настоящую звезду.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:37

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