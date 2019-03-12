«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в день рождения мамы показала свое детское фото

Лобода пожелала маме здоровья и счастья, отметив, что она для своих детей и внуков – «все». «Широко открытыми глазами и зубами улыбаюсь и сейчас», - пошутила певица. На фото видно, с какой любовью Наталья Васильевна смотрит на свою дочь, взобравшуюся ей на руки.Поклонники присоединились к поздравлениям Лободы и пожелали ее родительнице долгих лет жизни. Многие подметили, артистка очень похожа на свою мать, а некоторых развеселила беззаботная широкая улыбка маленькой девочки. Фолловеры выразили восхищение женщине, подарившей миру настоящую звезду.