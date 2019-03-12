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Психолог Татьяна Аюпова уверена, что брак Саши Черно и Иосифа Оганесяна обречен

Известный российский психолог Татьяна Аюпова убеждена, что скандалы в семье Александры Черно и Иосифа Огенесяна никогда не утихнут, а сам брак обречен стать провальным.
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что брак Саши Черно и Иосифа Оганесяна обречен

Всем известно, что на данный момент в Периметре самой обсуждаемой парой является семья Черно и Оганесяна, а все потому, что супруги буквально каждый день выясняют отношения, спорят и даже дерутся.

На днях в эфир вышел новый выпуск телешоу «Бородина против Бузову», во время которого один из экспертов заявил, что знает, почему Александра и Иосиф постоянно скандалят. По словам психолога, участница «Дома-2» призналась ей, что в детстве ее постоянно бил родной отец, что в итоге очень отразилось на ее эмоциональном состоянии.

Татьяна Аюпова убеждена, что из-за поведения своего родителя Александра не может полностью довериться Иосифу, который так отчаянно пытается занять в их паре лидирующие позиции.
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что брак Саши Черно и Иосифа Оганесяна обречен

Также психолог отметила, что Черно будет и дальше давать отпор не только своему супругу, но и всем участникам, а также руководству реалити-шоу «Дом-2», даже тогда, когда на нее никто «не нападает», ведь таким образом девушка пытается продемонстрировать готовность себя защитить.

Специалист посоветовала Александре как можно быстрее обратиться за помощью к профессионалам, ведь в противном случае их брак с Иосифом попросту обречен.

В свою очередь Саша призналась, что всегда искала в мужчинах, которые находились возле нее, предлог усомниться в их хорошем отношении.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:48

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