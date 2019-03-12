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«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева высказалась о разводе сестры

Вера Брежнева в эфире YouTube-программы «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» затронула тему развода сестры Виктории с Александром Цекало. Певица очень переживает за родного человека, но подчеркивает, «на этом жизнь не заканчивается».
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева высказалась о разводе сестры

Брежнева не держит зла на экс-супруга сестры. Цекало остался отцом для своих детей, но уже не является частью семьи артистки. Знаменитость старается поддерживать родственницу, зная по собственному опыту, каким нелегким может быть расставание. Однако певица не умоляет желания сестры быть расстроенной, считая, что каждый человек проживает печаль, как считает нужным, и отпускает ее в свое время.
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева высказалась о разводе сестры

Артистка, будучи молодой, относилась ко всему категорично, но теперь она понимает, в жизни всякое случается. Необходимо достойно выдержать удар судьбы и двигаться дальше. Брежнева надеется, что бывшие супруги сохранят дружеские отношения ради детей. Сама певица не станет предпринимать попыток их примирить, ведь они - взрослые люди и смогут самостоятельно разобраться в ситуации. Звезда мечтает видеть счастливыми и Цекало, и сестру, и, особенно, своих племянников.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:26

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