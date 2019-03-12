АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем человека

Эксперты поделились, что цвет глаз связан со здоровьем человека. Они утверждают, глядя лишь в глаза, можно определить, к каким болезням он предрасположен, и даже как реагирует на алкоголь.
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем человека

У людей с карими глазами риск возникновения катаракты в 1,8-2,8 раза больше, чем у светлоглазых. Для того, чтоб предотвратить болезнь, врачи дают совет - защищать глаза от ультрафиолетовых лучей с помощью качественных солнцезащитных очков. Также кареглазые более восприимчивы к алкогольным напиткам. Они хуже переносят воздействие алкоголя, следовательно, люди со светлыми глазами выпивают больше.

Более редко витилиго заболевают голубоглазые. Но меланома у них появляется чаще, чем у обладателей темных глаз. Точное объяснение этому явлению ученые пока не нашли, но предполагают, что на это влияют гены.

А вот изменение цвета глаз может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Переход в желтый цвет сигнализирует о заболеваниях печени, красный - об аллергии, а если цвет поменял только один глаз - о нейрофиброматозе. При любом симптоме нужно обратится к офтальмологу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что
В Сети опубликовали первое фото
Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем
Анастасия Костенко зарабатывает с
Дизайн Volkswagen Golf восьмого
В Москве таксист изнасиловал клиентку и
Григорий Лепс показал в Instagram
Европейский парламент призывает
Дмитрий Медведев обещал проверить
В Челябинске девушка выпала из окна
В Самаре полицейский 16 лет подряд
Промсвязьбанк выступил в роли
Вышел официальный трейлер фильма
Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем
В Ростове-на-Дону владелец
Самолет ВВС США совершил разведку у
Мачеха Филиппа Киркорова
Психологи назвали мощные способы борьбы
В Ираке испытали оборудование для
В Москве в стенах школы подрались
Актриса Марина Александрова рассказала
Эксперты анонсировали пять необычных
Просмотреть все новости