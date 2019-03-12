Эксперты: Цвет глаз связан со здоровьем человека





У людей с карими глазами риск возникновения катаракты в 1,8-2,8 раза больше, чем у светлоглазых. Для того, чтоб предотвратить болезнь, врачи дают совет - защищать глаза от ультрафиолетовых лучей с помощью качественных солнцезащитных очков. Также кареглазые более восприимчивы к алкогольным напиткам. Они хуже переносят воздействие алкоголя, следовательно, люди со светлыми глазами выпивают больше.Более редко витилиго заболевают голубоглазые. Но меланома у них появляется чаще, чем у обладателей темных глаз. Точное объяснение этому явлению ученые пока не нашли, но предполагают, что на это влияют гены.А вот изменение цвета глаз может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Переход в желтый цвет сигнализирует о заболеваниях печени, красный - об аллергии, а если цвет поменял только один глаз - о нейрофиброматозе. При любом симптоме нужно обратится к офтальмологу.