В Самаре полицейский 16 лет подряд избивал свою жену и довел ее до гибели





Потерпевшим по данному делу признан отец женщины, воспитывающий двух своих внуков. Ее муж подозревается в применении психологического и физического насилия в семье. Так, предположительно, он избивал жену и не позволял ей сообщать об этом, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Погибшая пыталась дважды уйти от законного супруга, в полицию она не обращалась и запрещала делать это близким, так как муж мог бы потерять работу и не смог оплачивать ипотеку. Перед смертью женщина сняла квартиру, жила отдельно от обидчика. Подробности ее гибели устанавливаются.