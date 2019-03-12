В Самаре полицейский 16 лет подряд избивал свою жену и довел ее до гибели
В Самаре продолжается расследование в отношении капитана полиции, подозреваемого в систематическом избиении своей жены. Тело женщины обнаружили в колодце неподалеку от дома, где она жила осенью прошлого года.
Потерпевшим по данному делу признан отец женщины, воспитывающий двух своих внуков. Ее муж подозревается в применении психологического и физического насилия в семье. Так, предположительно, он избивал жену и не позволял ей сообщать об этом, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшая пыталась дважды уйти от законного супруга, в полицию она не обращалась и запрещала делать это близким, так как муж мог бы потерять работу и не смог оплачивать ипотеку. Перед смертью женщина сняла квартиру, жила отдельно от обидчика. Подробности ее гибели устанавливаются.
Потерпевшим по данному делу признан отец женщины, воспитывающий двух своих внуков. Ее муж подозревается в применении психологического и физического насилия в семье. Так, предположительно, он избивал жену и не позволял ей сообщать об этом, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшая пыталась дважды уйти от законного супруга, в полицию она не обращалась и запрещала делать это близким, так как муж мог бы потерять работу и не смог оплачивать ипотеку. Перед смертью женщина сняла квартиру, жила отдельно от обидчика. Подробности ее гибели устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:18