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В Самаре полицейский 16 лет подряд избивал свою жену и довел ее до гибели

В Самаре продолжается расследование в отношении капитана полиции, подозреваемого в систематическом избиении своей жены. Тело женщины обнаружили в колодце неподалеку от дома, где она жила осенью прошлого года.
В Самаре полицейский 16 лет подряд избивал свою жену и довел ее до гибели

Потерпевшим по данному делу признан отец женщины, воспитывающий двух своих внуков. Ее муж подозревается в применении психологического и физического насилия в семье. Так, предположительно, он избивал жену и не позволял ей сообщать об этом, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшая пыталась дважды уйти от законного супруга, в полицию она не обращалась и запрещала делать это близким, так как муж мог бы потерять работу и не смог оплачивать ипотеку. Перед смертью женщина сняла квартиру, жила отдельно от обидчика. Подробности ее гибели устанавливаются.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:18

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