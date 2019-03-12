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Актриса Марина Александрова рассказала поклонникам об идиллии с супругом

Марина Александрова, являющаяся популярной отечественной актрисой, обнародовала в своем Instagram-аккаунте редкий семейный снимок. Артистка рассказала поклонникам об идиллии со своим супругом.
Актриса Марина Александрова рассказала поклонникам об идиллии с супругом

Александрова не любит рассказывать о своей личной жизни, однако постоянно делится с фанатами в соцсети своими творческими успехами. Актриса на днях приняла решение отойти от своих принципов и неожиданно для подписчиков обнародовала семейное фото. В кадре запечатлено, как кинозвезда нежно обнимает своего мужа Андрея Болтенко. В посте знаменитость заявила, что она относится к категории счастливых женщин. В конце публикации Александрова пожелала всем девушкам счастья.

Снимок в течение четырех дней собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 260 комментариев. Фолловеры отметили, что актриса с супругом действительно выглядят счастливыми и влюбленными. Фанаты в восторге от поста звезды. Они пожелали супругам любви на всю жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:33

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