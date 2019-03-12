Актриса Марина Александрова рассказала поклонникам об идиллии с супругом

Александрова не любит рассказывать о своей личной жизни, однако постоянно делится с фанатами в соцсети своими творческими успехами. Актриса на днях приняла решение отойти от своих принципов и неожиданно для подписчиков обнародовала семейное фото. В кадре запечатлено, как кинозвезда нежно обнимает своего мужа Андрея Болтенко. В посте знаменитость заявила, что она относится к категории счастливых женщин. В конце публикации Александрова пожелала всем девушкам счастья.Снимок в течение четырех дней собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 260 комментариев. Фолловеры отметили, что актриса с супругом действительно выглядят счастливыми и влюбленными. Фанаты в восторге от поста звезды. Они пожелали супругам любви на всю жизнь.