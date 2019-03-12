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Модернизованный Haval H7 вышел в продажу по цене от 1,4 млн рублей

Китайская автокомпания Great Wall пустила в продажу модернизованный внедорожник Haval F7 и его модификацию Haval H7L. Новинка доступна для покупателя в 6 комплектациях.
Модернизованный Haval H7 вышел в продажу по цене от 1,4 млн рублей

Изменений во внешнем виде машины нет, задачей разработчиков было поменять 6-ти ступенчатого «робота» на 7-ми ступенчатый «автомат». Также будет прежний 2,0-литровый турбомотор, который выдает 231 лошадиную силу и 355 Нм крутящего момента. Размер внедорожника идентичен предшественнику: 4715х1925х1718 мм.

Haval H7 получил следующие обновления: камеры кругового обзора, цифровую «приборку», систему автоматического предотвращения столкновений, электропривод багажной двери и сиденья с массажем и вентиляцией.

Стоимость обновленной модели в Китае - от 1,4 млн рублей за стандартную комплектацию. Семиместный кузов обойдется покупателю около 1,76 млн рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:52

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