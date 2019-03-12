Артём Сорока готов заменить Юлию Ефременкову на время её участия в «Свадьбе на миллион»
Участник телепроекта «Дом-2» Артём Сорока готов заменить Юлию Ефременкову на время её участия в конкурсе «Свадьба на миллион». Поклонники же считают, что потом молодой музыкант просто так не отдаст место ведущего назад, а постарается доказать руководству своё превосходство над девушкой.
Артём Сорока уже высказывал своё желание попробовать свои силы в роли ведущего, а теперь у участника появились все шансы осуществить задуманное. С началом конкурса «Свадьба на миллион» свою должность должна временно освободить Юлия Ефременкова, которая поборется за главный приз в паре с Мондезиром Свет-Амуром.
Артём Сорока считает, что девушка не должна совмещать одновременно две обязанности, да и зрители такую позицию не поддерживают, но и сомневаются в перспективности музыканта на должности ведущего. Несмотря на это, молодой человек, похоже, настроен решительно, а значит сделает всё возможное, чтобы добиться нового места и как можно дольше на нём задержаться.
Артём Сорока уже высказывал своё желание попробовать свои силы в роли ведущего, а теперь у участника появились все шансы осуществить задуманное. С началом конкурса «Свадьба на миллион» свою должность должна временно освободить Юлия Ефременкова, которая поборется за главный приз в паре с Мондезиром Свет-Амуром.
Артём Сорока считает, что девушка не должна совмещать одновременно две обязанности, да и зрители такую позицию не поддерживают, но и сомневаются в перспективности музыканта на должности ведущего. Несмотря на это, молодой человек, похоже, настроен решительно, а значит сделает всё возможное, чтобы добиться нового места и как можно дольше на нём задержаться.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:46