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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, когда и какие музеи ВДНХ принимают посетителей бесплатно

К существующим возможностям использовать льготы при посещении музеев столицы добавились новые. Теперь некоторые экспозиции ВДНХ работают бесплатно, какие-то из них открыты к свободному посещению в определенные дни недели.
Также сохраняется возможность совершать школьные экскурсии классами, а список бесплатных выставок для студентов и пенсионеров увеличен. О все большей открытости как выставочных комплексов, так и все территории комплекса рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Раз в месяц по воскресеньям с 11 до 22 часов все желающие могут свободно ознакомиться с экспозициями в нескольких павильонах. В марте предлагается в павильоне «Рабочий и колхозница» ознакомиться с выставкой «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, когда и какие музеи ВДНХ принимают посетителей бесплатно

«Гидрометеорология» предлагает совершить виртуальный полет над ВДНХ. Для студентов дневного обучения по средам открыт интерактивный комплекс «Буран». Подробнее о том, какие выставки открыты для посещения и когда на них можно попасть бесплатно, можно узнать на сайте Информационного центра Правительства Москвы и официальном сайте ВДНХ.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:47

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