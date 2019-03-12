Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, когда и какие музеи ВДНХ принимают посетителей бесплатно
К существующим возможностям использовать льготы при посещении музеев столицы добавились новые. Теперь некоторые экспозиции ВДНХ работают бесплатно, какие-то из них открыты к свободному посещению в определенные дни недели.
Также сохраняется возможность совершать школьные экскурсии классами, а список бесплатных выставок для студентов и пенсионеров увеличен. О все большей открытости как выставочных комплексов, так и все территории комплекса рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Раз в месяц по воскресеньям с 11 до 22 часов все желающие могут свободно ознакомиться с экспозициями в нескольких павильонах. В марте предлагается в павильоне «Рабочий и колхозница» ознакомиться с выставкой «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».
«Гидрометеорология» предлагает совершить виртуальный полет над ВДНХ. Для студентов дневного обучения по средам открыт интерактивный комплекс «Буран». Подробнее о том, какие выставки открыты для посещения и когда на них можно попасть бесплатно, можно узнать на сайте Информационного центра Правительства Москвы и официальном сайте ВДНХ.
Также сохраняется возможность совершать школьные экскурсии классами, а список бесплатных выставок для студентов и пенсионеров увеличен. О все большей открытости как выставочных комплексов, так и все территории комплекса рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Раз в месяц по воскресеньям с 11 до 22 часов все желающие могут свободно ознакомиться с экспозициями в нескольких павильонах. В марте предлагается в павильоне «Рабочий и колхозница» ознакомиться с выставкой «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».
«Гидрометеорология» предлагает совершить виртуальный полет над ВДНХ. Для студентов дневного обучения по средам открыт интерактивный комплекс «Буран». Подробнее о том, какие выставки открыты для посещения и когда на них можно попасть бесплатно, можно узнать на сайте Информационного центра Правительства Москвы и официальном сайте ВДНХ.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:47