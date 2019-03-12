Жительница Ливерпуля после инсульта начала говорить с русским акцентом





Как информирует Liverpool Echo, коренная жительница Ливерпуля, пережившая инсульт в 2014-м, восстановила речь, однако стала говорить с различными акцентами, в том числе и с русским. 69-летняя британка почувствовала себя плохо во время рабочей смены в магазине, когда правая часть её тела потеряла чувствительность. Некоторое время женщина не разговаривала и не справлялась с чтением и письмом, однако оправилась от недуга.Врачи ожидали, что пациентка не научится вновь говорить и не восстановится полностью. Уроженка Англии научилась писать левой рукой и прибегла к специальным упражнениям, благотворно повлиявшим на нервную систему. Она вновь заговорила, однако обрела яркий русский акцент. Позже он сменился немецким и восточно-европейским.Медики связали это с синдромом иностранного акцента, очень редко появляющимся после инсульта. Британка избавилась от комплексов, связанных с речью, благодаря новому кругу общения. Она вступила в ассоциацию Ливерпуля для переживших инсульт людей и стала её волонтёром.